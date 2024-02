Le ultime parole di Navalny | smaschereremo chi rovina la Russia

Milano, 16 feb. Denunceremo ancora piu' persone che rovinano la vita del nostro Paese. Queste le ultime parole di Aleksey Navalny, 47 anni, condannato a 19 anni di carcere per estremismo e morto oggi in regime duro di detenzione. Le frasi erano state citate in un video di Novaya Gazeta: si tratta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16 feb. (askanews) – “Denunceremo ancora più persone cheno la vita del nostro Paese”. Queste le ‘’ di Aleksey, 47 anni, condannato a 19 anni di carcere per “estremismo” e morto oggi in regime duro di detenzione. Le frasi erano state citate in un video di Novaya Gazeta: si tratta di un intervento dalla colonia correzionale n. 2 della città di Pokrov nel 2022, durante il qualeaveva avuto l’ultima parola nel caso di “frode”, relativo alle donazioni al suo Fondo Anticorruzione. E suonarono come una sfida: “Voglio, cogliendo l’occasione dell’ultima parola, fare anche un annuncio ufficiale per coloro che credono che il Fondo Anticorruzione si fermerà, rallenterà, diminuirà… Forse qualcuno spera in una sorta di orrore dopo il verdetto. No! Non solo non si ...