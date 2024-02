Le stelle di Branko | ecco le previsioni di venerdì 16 febbraio

'Le Stelle di Branko', le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 15 febbraio 2024. Ariete Le

Ariete Il cambio della Luna in Toro interessa tutti i segni per la forza che assume la fase crescente e la congiunzione che nasce con Giove-Urano. Voi vivrete questo influsso come una forte concentrazione sulle questioni patrimoniali e finanziarie, prendete le iniziative del caso, forti della protezione dall'Acquario, facilitati i percorsi professionali, ma il regalo più bello lo avrete in amore. Anche Venere torna magnifica! Toro Primo quarto intorno alle 15:50 ma già in mattinata le banche aprono uno sportello speciale per voi. Studiate un progetto nel settore casa, mai come quest'anno ...