Le reazioni di Fratelli d’Italia alle accuse di De Luca

Non si sono fatte attendere anche le reazioni politiche con il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti che ha parlato senza giri di parole di "un autentico flop" della manifestazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProtesta ad alta tensione a Roma, dove i sindaci della Campania hanno manifestato per ribadire la propria contrarietà all’Autonomia Differenziata. Ad innescare la miccia le dichiarazioni del governatore campano Vincenzo Decontro la premier Giorgia Meloni. Non si è fatta attendere la risposta dei parlamentari di: Cerreto: “Che Deavesse da tempo superato il limite della decenza è cosa nota, ma con oggi ha battuto tutti i record offendendo il Presidente del Consiglio con epiteti indegni. È questa la concezione che il PD ha delle donne? Ci aspettiamo che tutti gli uomini e le donne del centrosinistra prendano distanza da una mina vagante chiedendo le immediate dimissioni da un ruolo che indegnamente ricopre. I campani non meritano questa vergogna e con oggi ...

Tragedia a Firenze, le reazioni: "Dolore e sgomento. Non si può morire sul lavoro": Sono ore tragiche per Firenze per via di quanto successo nella mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio, in via Mariti. Al cantiere dell'Esselunga è ...

All’attacco del governo la strana coppia Salvini-Conte: Conte e Salvini, il premier e il vicepremier del governo gialloverde hanno deciso di riavvicinarsi in replica all’intesa tra Schlein e Meloni ...

Il dibattito sul terzo mandato: il potere in gioco tra Salvini, Meloni e Zaia: “Fratelli d’Italia si scordi il Veneto. Mai cederemo la candidatura”. La ‘linea del Piave’ leghista si stringe in difesa della Regione di Luca Zaia nelle parole di un alto dirigente di via Bellerio.