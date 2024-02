Le previsioni meteo per sabato 17 e domenico 18 febbraio

Le previsioni meteo nel dettaglio Il peggioramento del tempo avrà inizio nel Nord Italia, per poi estendersi fino al Centro - Sud e andrà avanti almeno fino a metà settimana (mercoledì 21 febbraio).

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +8°C e +19°C. Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +6°C e +18°C. Lazio. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e nottata nuvolosità ...