Le piattaforme di incontri assomigliano ai videogiochi? Analisi e riflessioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ledifunzionano come i? No, ma quasi. La maggior parte delle app e dei siti disfruttano meccanismi ben noti nel gaming e che nel tempo hanno garantito il successo di numerosi titoli e saghe. Si tratta in particolare di meccanismi che assicurano il forte coinvolgimento del giocatore – o, L'articolo

Alluvione, incontri tecnici sul territorio per accelerare i ristori. "Le risorse ci sono, al lavoro per snellire le procedure": "Ringraziamo il Governo Meloni, il Commissario Figliuolo e il suo staff per l'attenzione dal primo giorno dimostrata per i nostri territori alluvionati e per il lavoro instancabile che stanno portando ...

Ricattavano gli uomini adescati sulle piattaforme di incontri erotici: due donne indagate nel Lodigiano: Adescavano uomini online e poi li ricattavano minacciando di divulgare foto e video intimi. L’obiettivo era estorcere denaro grazie alle piattaforme di incontri erotici. Le donne, infatti, dopo le pri ...