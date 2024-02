Le pagelle Cordinier | quasi un fantasma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lundberg 5 (in 21’ 1/2 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai tiri liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, un assist). Nel secondo quarto dà l’illusione di accendersi, ma è un fuoco di paglia. E’ mancata parecchia la sua capacità di prendere per mano la squadra nell’ultimo quarto. Belinelli 5,5 (in 27’ 1/2 da due, 4/13 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Segna forzando tanto, anzi troppo. La sua serata negativa è arrivata proprio quando la V nera avrebbe avuto bisogno delle sue magie. Pajola 6 (in 17’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, 4 assist). Fa giocare la squadra senza perdersi in inutili fronzoli. Tiene anche in difesa. Dobric 4 (in 11’0/2 da due, un rimbalzo). Una partita anonima per chi dovrebbe essere abituato a questo tipo di gare. Fuori dalla Serbia non è ancora riuscito ad esprimere il suo potenziale. Mascolo sv (in 3’ 0/1 da tre, un assist). ...