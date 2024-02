Le 35 migliori serie TV Prime Video da vedere a Febbraio 2024

le prime 2 squadre della classifica saranno promosse in Serie A, match di ogni giornata che godranno ancora una volta dei migliori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 febbraio 2024) LeTV dasu Amazon: la classifica delle, aggiornata atra le novità e ititoli da recuperare. Amazonè ben lontana dagli albori di quando arrivò in Italia. Ha migliorato l'interfaccia e soprattutto il proprio catalogo, tra originali etv acquisite, aumentate in gran numero e coadiuvate dai Channels che permettono di avere una sorta di espansioni (come neigiochi) al proprio abbonamento, che ricordiamo può essere annuale e comprende altri benefit come la consegna gratis dei pacchi e altri servizi come la musica. Per evitare di perdersi nel marasma generale che è diventato anche questa piattaforma, tra titoli ...