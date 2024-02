Lazio-Bologna | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Lazio - Bologna, le probabili formazioni Lazio (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri Bologna (4 - 1 -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E’ uno dei big match della 25ª giornata del campionato di Serie A: stiamo parlando di, sfida importante per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta è una delle soprese più belle e nell’ultima partita ha conquistato tre punti importantissimi nello scontro diretto contro la Fiorentina. In casa biancoceleste l’entusiasmo è alle stelle dopo la fantastica vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco. Ledi(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Squalificati: Romagnoli, Vecino Indisponibili: Pellegrini, Rovella, Zaccagni(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, ...

