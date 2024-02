Lazio-Bologna | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri e Thiago Motta vanno a... (calciomercato)

(Adnkronos) - Roma, 16 febbraio 2024 – Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri ... (liberoquotidiano)

E’ uno dei big match della 25ª giornata del campionato di Serie A: stiamo parlando di Lazio-Bologna , sfida importante per la qualificazione alla ... (calcioweb.eu)

Classifica alla mano la sfida tra Lazio e Bologna è uno spartiacque per le ambizioni di Champions League di entrambe e gli emiliani ci arrivano con ... (infobetting)

Lazio - ripresa dei lavori a Formello : Sarri fa la conta degli assenti in vista del Bologna

Festa già finita in casa Lazio. Dopo l'euforia per la storica vittoria di ieri in Champions League contro il Bayern Monaco, è... (calciomercato)