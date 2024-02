Lavoro | respinte 23 | 4% domande di Adi

Ministero Lavoro, respinte 182.350 domande

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 20.40 Ledi Assegno di inclusionesono in totale 182.350 su 779.302 complessive. Le richieste rigettate sono quindi il 23,4% del totale. Lo comunica il ministero delprecisando che fra le principali cause di reiezione c'è una Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) troppo alta, al di sopra delle soglie di reddito. A un mese dall'entrata in vigore l'assegno di inclusione ha raggiunto dunque 480mila nuclei familiari. L'importo medio degli assegni Adi pagati nel mese di gennaio è stato di 620 euro.