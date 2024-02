Gruppo SAE augura buon lavoro al nuovo direttore e ringrazia il direttore uscente Luciano Tancredi per il proficuo lavoro svolto in questi oltre due anni alla guida del Tirreno e per l'opera di

Lavoro, Gruppo Sae e Sardegna: al via recruiting sulla comunicazione digitale (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il Gruppo Sae e Sardegna, un connubio che si rafforza ogni giorno di più. La realtà imprenditoriale guidata da Alberto Leonardis, che spazia dall'editoria alla comunicazione integrata, all'organizzazione di eventi, con un occhio sempre aperto all’innovazione – una finestra sul futuro è l’ultimo progetto legato al mondo Erasmus, che partirà la prossima estate Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – IlSae e, un connubio che si rafforza ogni giorno di più. La realtà imprenditoriale guidata da Alberto Leonardis, che spazia dall'editoria allaintegrata, all'organizzazione di eventi, con un occhio sempre aperto all’innovazione – una finestra sul futuro è l’ultimo progetto legato al mondo Erasmus, che partirà la prossima estate

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza