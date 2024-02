scatta l'applicazione IVA per tutte le operazioni effettuate dopo ad anno) non superiori a 85mila euro spese per lavoro accessorio, compresi quelli immateriali, se non sono trascorsi almeno 5 anni

Lavoro, dopo 7 anni meglio cambiare: ecco il motivo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sarebbe bene lasciare la propria posizione dopo un periodo massimo di tempo: ecco tutti i benefici che può portare Anche e soprattutto in ambito lavorativo si dice che sia estremamente positivo cambiare Lavoro regolarmente. Sette anni infatti sarebbe il tempo massimo che si può trascorrere nello stesso posto. Ne ha parlato a proposito il responsabile delle risorse umane Bruce Fecheyr-Lippens di SD Worx. a Jobat.be: "Un buon Lavoro è composto da molte più cose che da un semplice stipendio. Si spera di avere ottimi colleghi, compiti importanti e un buon equilibrio tra Lavoro e vita privata. Nonostante ciò, cambiare la propria posizione in modo regolare può essere molto utile. Si tratta del cosiddetto 'prurito dei sette anni': ...

