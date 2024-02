appena di là dalla ferrovia Milano - Bologna, e lì il progetto con un metodo di lavoro coordinato e partecipato tra di versi Lo ha detto durante un affollato incontro " oltre sessanta

attesa per i dati sull’occupazione, anche in ottica Fed. Il gruppo auto sale dopo l’apertura del ministro Urso a un ingresso dello Stato nel ... (ilsole24ore)

Atletica: Campionati Italiani Assoluti indoor, in pedana nel lungo Iapichino e Furlani: Sono 11 i titoli in palio sabato nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino (Atl. Fir ...

Lavoro, a Milano oltre il 16% delle piccole e medie imprese non trova personale qualificato: Al punto da costringerle a rinunciare a commesse di lavoro e a posticipare investimenti per la mancanza di addetti. A lanciare l’allarme è stata l’A.P.I., l’Associazione delle piccole e medie ...

Crollo cantiere Esselunga a Firenze, cosa è successo Il progetto del supermercato, il cedimento, il crollo, le vittime: ecco cosa sappiamo: Strage di operai a Firenze nel crollo in un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga nell'area dell'ex Panificio militare: tre i morti accertati, uno dei quali individuato ...