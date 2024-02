Lavoro | 1 italiano su 2 dichiara una situazione di grave malessere psicologico

Nullatenente. Così si dichiara Fedez interrogato da un giudice di Milano per una causa (la vita del nullatenente medio italiano. Al ma pare che il rapper (eppure le parole le usa per lavoro) sia

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di venerdì 16 febbraio 2024), quanto mi fai male? A svelare le caleidoscopiche sfaccettature dell’impattodei luoghi dici ha pensato Serenis, centro medico online per il benessere mentale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova nel contesto del progetto di ricerca “Osservatorio sul benesserenelle aziende italiane” ha sviluppato un questionario per esplorare il benessere mentale dei lavoratori in Italia. La ricerca ha coinvolto 1500 tra lavoratori (26,9%) e lavoratrici (71,8%) tra i 18 e gli oltre 60 anni (qui il report dei dati sul benessere mentale dei lavoratori in Italia)., come mi fai stare? Dalle risposte ottenute emerge che il 49,4% degli intervistati presenta unadi crescente ...