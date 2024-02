Lavori in città

'I lavori - assicura l'assessore - inizieranno molto presto. Cercheremo di accelerare le in quel lavoro di riqualificazione urbana che la Giunta Aiello sta portando avanti in tutta la città'.

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – Scattano alcunistradali da lunedì 19 febbraio con modifiche alla sosta e alla circolazione: fino a giovedì 22 dalle 8,30 alle 17,30 è previsto il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Buonconte da Montefeltro dal civico 115 per una lunghezza di 15 metri. Fino a sabato 24 febbraio, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione è in via del Saracino tra i civici 56 e 62. Da martedì 20 a giovedì 22 febbraio, 24 ore su 24, il divieto al transito scatta tra il civico 60/A di via della Cella al civico 17 di via San Filippo. Da martedì 20 fino a sabato 24 febbraio i pedoni non potranno utilizzare il marciapiede lungo la strada A della zona industriale di San Zeno tra i civici 22 e 28 dalle 8,30 alle 17,30. Nell’adiacente tratto di carreggiata la ...