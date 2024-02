Lavora tu | str De Luca fuori controllo | insulta Meloni e sfida la polizia

del Consiglio riferendosi - senza però citarlo - al governatore della Campania Vincenzo De Luca, che oggi è sceso in piazza a Roma per protestare contro la riforma dell'Autonomia. "Lavora tu, str.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Lavora tu, str… . Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non ... (calcioweb.eu)

De Luca insulta Meloni: «Str***a, lavori lei»: Il governatore della Campania attacca il Governo: «Noi facciamo poco A Roma con i sindaci per incontrare i ministri, ma non c’era nessuno. Uno era anche a giocare a tennis» ...

Autonomia, De Luca in piazza e Meloni lo attacca: “Lavori anziché manifestare”. Lui: “Senza soldi non si può, lavori lei str…”: Definirlo botta e risposta è riduttivo. Perché quello tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e la premier Giorgia Meloni è uno scontro durissimo, come non se ne vedevano da tempo in politi ...

Autonomia, botta e risposta a distanza Meloni-De Luca. Lui: “Str…”: Botta e risposta a distanza tra il presidente della Regione Campania Vincendo De Luca e Giorgia Meloni, che si trova a Gioia Tauro per la firma dell'accordo ...