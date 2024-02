L’associazione ADA inaugura il Corso di Informatizzazione over 60 per contrastare le solitudini involontarie tra la popolazione anziana

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoMartedì 14 febbraio, presso la sede delADA dello Ionio di Palagiano, è statoto ildi Informatica dedicato agli adulti60 e alle persone con disabilità del territorio. L’iniziativa fa parte del progetto più ampio denominato “Digitalmente Attivi”, finanziato nell’ambito dell’Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0 – Linea A”. Il, il terzo lanciato nell’ambito di questo progetto, prevede 15 incontri settimanali, della durata di due ore ciascuno dalle 17 alle 19, guidati dal professor Simone Biscaglia. Questo pertecnologico non solo offre una conoscenza approfondita, per i 12 studenti che vi hanno aderito con molto entusiasmo, sull’uso del computer e dei sistemi basilari, ma mira anche ale ...

