L'assegno di inclusione per 480mila famiglie (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ad un mese dall'entrata in vigore, l'assegno di inclusione ha raggiunto 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila. Lo fa sapere il ministero del Lavoro. In totale le domande pervenute a gennaio (con Patto di attivazione digitale sottoscritto) sono state 779.302. I controlli preventivi - grazie all'integrazione di nuovi sistemi informativi - effettuati anche con la piattaforma del ministero. Ai 288mila nuclei che hanno ricevuto il sussidio a fine gennaio dopo aver presentato la domanda entro il 7 gennaio quindi si sono aggiunti con il pagamento di ieri 192mila nuclei. Il pagamento di febbraio arriverà a fine mese per entrambe le platee. Sono state respinte 182.350 domande, ovvero il 23,4%.

