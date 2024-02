Shakira sta per rilasciare un nuovo album a distanza di sette anni dall ultimo. Las Mujeres Ya No Lloran verr rilasciato il 22 marzo. La cantante colombiana ha annunciato che pubblicher il nuovo disco, intitolato Las Mujeres Ya No Lloran , il 22 marzo. L ultima fatica

“Las mujeres ya no lloran”, il nuovo album di Shakira (Di venerdì 16 febbraio 2024) A sette anni di distanza da “El Dorado” il 22 marzo esce il versione fisica e digitale, già disponibile in pre-order Il 22 marzo uscirà in versione fisica e digitale “Las mujeres ya no lloran”, il nuovo attesissimo album dell’artista pluripremiata ai Grammy® e Latin Grammy® Shakira. Il nuovo album, già disponibile in pre-order, di Shakira sarà disponibile in digitale, CD, e VINILE in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: LP Diamante vinile colore crystal clear, LP Zaffiro con vinile colore blu trasparente, LP Rubino con vinile colore rosso. Il disco, che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio “El Dorado”, è una grandiosa testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e ... Leggi tutta la notizia su lopinionista (Di venerdì 16 febbraio 2024) A sette anni di distanza da “El Dorado” il 22 marzo esce il versione fisica e digitale, già disponibile in pre-order Il 22 marzo uscirà in versione fisica e digitale “Lasya no”, ilattesissimodell’artista pluripremiata ai Grammy® e Latin Grammy®. Il, già disponibile in pre-order, disarà disponibile in digitale, CD, e VINILE in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: LP Diamante vinile colore crystal clear, LP Zaffiro con vinile colore blu trasparente, LP Rubino con vinile colore rosso. Il disco, che esce a 7 anni di distanza dall’ultimoin studio “El Dorado”, è una grandiosa testimonianza della resilienza e della forza die ...

