L’Arte in scena. Un ‘Gentileschi’ da super premi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un’agorà di riflessioni prima ancora che gara di danza e costumi. Sì perché dietro al carnevale organizzato in piazza Gramsci dagli studenti del liceo artistico ‘Gentileschi’ c’è ben più che una semplice parata di maschere, come se ne potrebbero vedere tante in giro per le nostre città. Riprendendo un po’ l’allegoria, come ad esempio nei carri di carnevale viareggini, ogni classe del ‘Gentileschi’ durante l’esibizione è riuscita perfettamente nell’intento di lanciare un messaggio, più o meno velato, su argomenti di attualità, cultura pop, ambiente, e diritti umani. E’ stato molto difficile anche per la giuria scegliere un vincitore tra le decine di classi che si sono esibite, tutte molto attente a cogliere anche il semplice particolare di una storia, di un evento passato o di argomenti scottanti, per riuscire a far capire il proprio pensiero in ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un’agorà di riflessioni prima ancora che gara di danza e costumi. Sì perché dietro al carnevale organizzato in piazza Gramsci dagli studenti del liceo artisticoc’è ben più che una semplice parata di maschere, come se ne potrebbero vedere tante in giro per le nostre città. Riprendendo un po’ l’allegoria, come ad esempio nei carri di carnevale viareggini, ogni classe deldurante l’esibizione è riuscita perfettamente nell’intento di lanciare un messaggio, più o meno velato, su argomenti di attualità, cultura pop, ambiente, e diritti umani. E’ stato molto difficile anche per la giuria scegliere un vincitore tra le decine di classi che si sono esibite, tutte molto attente a cogliere anche il semplice particolare di una storia, di un evento passato o di argomenti scottanti, per riuscire a far capire il proprio pensiero in ...

