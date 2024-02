L’anticorpo monoclonale che blocca l’Alzheimer | «Servono soldi per testarlo sull’uomo»

che l'istituto ha messo a punto un vaccino per l' La scienziata Giusy Amadoro, che guida il progetto, "Il nostro è un anticorpo monoclonale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pietro Calissano, neuroscienziato, per quarantanni collaboratore di Rita Levi Montalcini e fondatore con lei di Ebri, lo European brain research institute, o Istituto europeo per la ricerca sul cervello, dice che l’istituto ha messo a punto un vaccino per. Attualmente viene iniettato sulla coda dei topi e funziona. Il vaccino è stato brevettato, ma nessuna azienda ha ancora adottato la sperimentazione. La scienziata Giusy Amadoro, che guida il progetto, dice che la parola “vaccino” non è la più adatta: «Il nostro è un anticorporealizzato in laboratorio, diretto contro un frammento di una delle proteine responsabili della morte dei neuroni, la tau. È somministrato quando la malattia è già presente, non per prevenirla. Non fa regredire i sintomi, ma nel’avanzare. Una linea di ...