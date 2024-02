L' anticiclone non tiene la pioggia lontana dall' Italia secondo le previsioni meteo | dove potrebbe piovere

Appena tre giorni in compagnia dell'anticiclone prima del nuovo maltempo previsto nel week-end con una tendenza successiva molto favorevole a ... (ilgiornale)

Febbraio inizia con l’Anticiclone Zeus : tempo stabile e mite - ma l’Inverno non è finito

ROMA – Febbraio inizia come è finito Gennaio, con l’Anticiclone Zeus: caldo in montagna, gelo notturno in pianura padana e nei fondovalle alpini, ... ()