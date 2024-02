"Non c'è bisogno di un anniversario per riscoprire il genio e la per Stranieri di Siena, socio dell'dall'Istituto Veneto in collaborazione con l' la cultura e la mentalità di una società di mercanti

L'anniversario. La società Siena Fc ha voluto ricordare. Lorenzo Guasparri (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Siena Fc ha voluto ricordare Lorenzo Guasparri, scomparso prematuramente tredici anni fa esatti. Nessuno ha mai dimenticato 'Il Guaspa', sempre presente sugli spalti ovunque giochi la Robur, nelle parole e nel cuore dei suoi amici, nelle serate e negli eventi che portano il suo nome. Sua sorella Francesca, tra l'altro, è la presidente della neo-nata associazione 'Millenovecentoquattro'. "Siena Fc – si legge nella nota del club bianconero –, desidera ricordare nella giornata di oggi (ieri ndr) Lorenzo Guasparri, grande tifoso della Robur e punto di riferimento per l'intera comunità sportiva senese, venuto a mancare nel 2011. Dal 4 settembre 2016 la curva bianconera è dedicata alla sua memoria". "Da parte di tutta la ...

