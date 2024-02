L’Andrea Costa vola Coach Di Paolantonio | | Assist e tiri da favola»

Jomi Salerno: Dalla Costa 3, Rossomando 7, Avagliano, Squizziato, Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe. - Stampa - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - >

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024)l’entusiasmo deldopo il successo esterno a Chieti, il quarto al di fuori delle mura amiche del PalaRuggi per i biancorossi. Una vittoria che ripaga la grande prestazione della squadra diEmanuele Diche si sono dimostrati efficacissimi al tiro con il 59 per cento dalla lunga distanza (e a questo giro anche un insolito ma ben gradito 100 per cento dalla lunetta) ad esaltare la prolificità di Aukstikalnis (nella foto, 22 punti), Ranuzzi, Corcelli (16 per entrambi) e Drocker (15), tutti e quattro ben oltre la doppia cifra, con Martini e Fazzi a quota 8. Il tutto senza scordare la difesa capace di limitare una squadra dalla forte capacità offensiva, oltre al predominio a rimbalzo (38-25 il dato eloquente) a certificare il netto successo imolese. "Siamo molto ...