Ladispoli | giovedì 22 febbraio in biblioteca il libro “Parla come Dante” di Dario Pisano

Il sinistro nella tarda mattinata di giovedì 15 febbraio all' Sul posto il 118 e i carabinieri delle stazioni di Ladispoli e

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 162024 – L’amministrazione comunale informa che22alle ore 16:00 laha organizzato presentazione deldi. L’autore in questa opera ci spiega l’originesca di molte espressioni che tutti noi usiamo di frequente nella vita quotidiana. Chi non ha mai esclamato “Non ti curar di lor, ma guarda e passa!” ? E chi non conosce il verso “Amor ch’a nullo amato amar perdona”, che tanta fortuna ha avuto nella musica italiana? E ancora, quante volte abbiamo detto “stai fresco”? Ma conosciamo davvero il significato di queste espressioni? E, soprattutto, le usiamo sempre in maniera corretta? ...