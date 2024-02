E non solo, perché rischia di scoppiare anche la Fiducia per Osimhen, Zielinski vicino all'addio . L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda quello di L' Al Hilal , dopo il rifiuto di Mbappé , è

L’addio di Mbappé rischia di far crollare i diritti tv della Ligue1 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Con la partenza programmata alla fine della stagione di Kylian Mbappé del PSG, la Professional Football League perde un argomento importante nella sua trattativa over-the-counter con le emittenti. Già delusi dalla fallita gara d’appalto dello scorso ottobre, i club francesi rischiano di essere direttamente colpiti. Questa volta è definitivo. Dopo il ripensamento di due anni fa, questa volta Kylian Mbappé se ne andrà dal PSG alla fine della stagione. Una perdita che pesa sul club parigino che ha tentato ogni strategia per trattenere il miglior marcatore della sua storia (243 realizzazioni in 290 partite). Ma, come abbiamo scritto oggi, la partenza di Kylian consentirà anche nuovi investimenti che potrebbero arricchire la rosa del Psg. Per L’Equipe “il risparmio generato dalla partenza ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di venerdì 16 febbraio 2024) Con la partenza programmata alla finestagione di Kyliandel PSG, la Professional Football League perde un argomento importante nella sua trattativa over-the-counter con le emittenti. Già delusi dalla fallita gara d’appalto dello scorso ottobre, i club francesino di essere direttamente colpiti. Questa volta è definitivo. Dopo il ripensamento di due anni fa, questa volta Kylianse ne andrà dal PSG alla finestagione. Una perdita che pesa sul club parigino che ha tentato ogni strategia per trattenere il miglior marcatoresua storia (243 realizzazioni in 290 partite). Ma, come abbiamo scritto oggi, la partenza di Kylian consentirà anche nuovi investimenti che potrebbero arricchire la rosa del Psg. Per L’Equipe “il risparmio generato dalla partenza ...

