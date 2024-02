Finalmente, dopo ben cinque anni, il wrestling americano della WWE tornerà in Italia per un appuntamento imperdibile del "WWE LIVE". L'articolo Dopo cinque anni la WWE torna in Italia proviene da Nerdgate.

La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Grande notizia per i fan nostrani della WWE: mercoledì 1 maggio, all'UNIPOL Arena di Bologna, le superstar più amate torneranno in azione dal vivo in Italia. La WWE, parte di TKO Group Holdings, ha annunciato che WWE Live farà tappa a Bologna il prossimo mercoledì 1 maggio all'UNIPOL Arena. I fan che parteciperanno al WWE Live di Bologna vedranno in azione le loro Superstar preferite di Raw e SmackDown, tra cui "The American Nightmare" Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women's Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, "Main Event" Jey Uso e molti altri. Dove acquistare i Biglietti per WWE Live a Bologna I Biglietti e i pacchetti VIP - che includono la possibilità di incontrare e salutare le … Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di venerdì 16 febbraio 2024) Grande notizia per i fan nostrani della WWE: mercoledì 1 maggio, all'UNIPOL Arena di Bologna, le superstar più amate torneranno in azione dal vivo in. La WWE, parte di TKO Group Holdings, ha annunciato che WWE Live faràa Bologna il prossimo mercoledì 1 maggio all'UNIPOL Arena. I fan che parteciperanno al WWE Live di Bologna vedranno in azione le loro Superstar preferite di Raw e SmackDown, tra cui "The American Nightmare" Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women's Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, "Main Event" Jey Uso e molti altri. Dove acquistare iper WWE Live a Bologna Ie i pacchetti VIP - che includono la possibilità di incontrare e salutare le …

