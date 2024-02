La Tutela del Lavoro nell’Era dell’Intelligenza Artificiale | L’Approvazione della Normativa Europea

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il 2 febbraio 2024 ha rappresentato un momento cruciale per ladelnell’Unione, conprimamondiale per regolare l’utilizzo(AI) nei rapporti di. In questo articolo, esploreremo le implicazioni di tale regolamento e l’importanzaclassificazione “ad alto rischio”. Cambiamenti nel Mondo delcon l’IA. ...

first appeared on MoltoUomo.it.