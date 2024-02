Ma c'è di peggio, si accascia a terra, da solo, Samuel, sembra un Solo 10 secondi ancora. Incompleto di Mahomes ancora per Kelce, Il kicker non trema: SF 22 KC19. Mahomes va in campo. Ha l'

La terra trema ancora. Altre scosse in serie avvertite in Val d'Enza (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non c'è pace per gli abitanti della Val d'Enza. Prosegue lo sciame sismico, ormai in corso da giorni, con epicentro Langhirano (Parma) avvertito distantamente anche nella parte reggiana della Val d'Enza: ieri Altre forti scosse dalla mattina al primo pomeriggio, con picchi di 3.5 (una alle 11.38 e l'altra a mezzogiorno). Venerdì scorso, ce n'era stata una di 4.1 alle 13.06 ancora una volta nei pressi di Calestano (Pr) a una profondità di 21 chilometri e una seconda di 3.7 alle 17.38 a 6 chilometri da Langhirano e a una profondità di 11 chilometri. In totale 121 scosse in tre giorni. E ora ci risiamo. Lo sciame sismico che ha epicentro in comuni della media valle tra il Baganza e il Parma non cessa ormai da una settimana.

