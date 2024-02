per illustrare i dettagli del triplice omicidio di Altavilla Per la strage sono in carcere Giovanni Barreca, padre e marito delle La figlia del muratore è stata fermata il 14 febbraio fa per

La strage di Altavilla, fermata anche la figlia di 17 anni: "Ha partecipato alle torture su mamma e fratelli" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Quando Giovanni Barreca eseguiva i "riti purificatori" sulla moglie Antonella e i figli - i cui resti sono stati trovati nella loro casa di Altavilla (Palermo) - anche la figlia era coinvolta. La 17enne, unica superstite, è stata fermata il 14 febbraio per omicidio dalla Procura dei minori e il...

