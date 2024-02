La sua storia inzia con un'immagine straziante: quando viene portato in un rifugio per essere abbandonato lì, Seymour si aggrappa alla gamba del suo proprietario come gesto disperato e richiesta di

La storia a lieto fine. In balìa dei debiti dell’ex. Dopo tanti sacrifici ora una nuova vita (Di venerdì 16 febbraio 2024) Era rimasta sola, in balia dei debiti. Il suo futuro e quello di suo figlio non sembravano promettere niente di buono. Ma non tutto era perduto, comunque. Grazie alla consulente Elena Maltagliati, esperta della crisi da sovraindebitamento, la protagonista di questa storia è infatti potuta accedere, presentando un piano attestato dall’organo di composizione della crisi al tribunale di Pistoia, alla procedura sulla suddetta crisi da sovraindebitamento introdotta in Italia nel 2012 e a uscire dal terribile incubo, grazie alla liquidazione del patrimonio. La donna era sposata, ma un giorno scoprì che il marito le aveva sottratto molti soldi dal conto corrente cointestato a causa della sua dipendenza da stupefacenti. Poi l’aveva abbandonata, lasciandola alle prese con i debiti contratti per aprire un bar. La donna, dimostrando volontà e ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Era rimasta sola, in balia dei. Il suo futuro e quello di suo figlio non sembravano promettere niente di buono. Ma non tutto era perduto, comunque. Grazie alla consulente Elena Maltagliati, esperta della crisi da sovraindebitamento, la protagonista di questaè infatti potuta accedere, presentando un piano attestato dall’organo di composizione della crisi al tribunale di Pistoia, alla procedura sulla suddetta crisi da sovraindebitamento introdotta in Italia nel 2012 e a uscire dal terribile incubo, grazie alla liquidazione del patrimonio. La donna era sposata, ma un giorno scoprì che il marito le aveva sottratto molti soldi dal conto corrente cointestato a causa della sua dipendenza da stupefacenti. Poi l’aveva abbandonata, lasciandola alle prese con icontratti per aprire un bar. La donna, dimostrando volontà e ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza