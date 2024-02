La spunta la Raggi | cittadinanza onoraria di Roma ad Assange

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alla fine l’Assemblea capitolina ce l’ha fatta e ha approvato la proposta di delibera per il conferimento delladiCapitale a Julian, dall’aprile del 2019 recluso in un carcere nel Regno Unito. La proposta di conferirgli laera stata avanzata dal Movimento 5 Stelle, che più volte ha incalzato il Pd per portare quella che inizialmente era solo una mozione all’esame dell’Assemblea capitolina con una delibera. Che è stata votata in Campidoglio ieri. Per l’ex sindaca di, Virginia, la capogruppo M5S, Linda Meleo, e il capogruppo della Civica, Antonio De Santis, è un “momento di grande soddisfazione per chi, come noi, crede che la Capitale debba lanciare un segnale ...