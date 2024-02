La Salernitana riparte da Liverani | come cambia la formazione prima dell’Inter – CdS

La Salernitana , esonerato Inzaghi dopo la debacle interna contro l' Empoli , riparte ufficialmente da Fabio Liverani , ex tecnico del Lecce , il quale ha apposto la firma su un contratto

guiderà lain questa nuova avventura, con l'obiettivo di voltare definitivamente pagina dopo l'ultimo periodo negativo. Il nuovo tecnico punterà sulle motivazioni della squadra ed effettuerà diversi cambi didella sfida con l'Inter. Ecco quali secondo il Corriere dello Sport. DIVERSI CAMBI – Lasi presenterà a San Siro contro l'Inter non solo con un nuovo allenatore, ma anche con una soluzione tattica diversa. La novità principale riguarderà la difesa (a quattro), con tre centrocampisti più l'inserimento del trequartista dietro le due punte. Fuori lo squalificato Bradaric e gli infortunati Fazio, Gyomber, Pierozzi e Pirola. Boateng non sta benissimo ed è stato gestito in questi giorni dato che non gioca da almeno sette mesi. Subito titolare il nuovo ...

