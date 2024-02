La Robur affronta le ultime ‘curve’ Galligani-Del Pela | duello tra bomber

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Scenderà in campo come sempre per vincere, domani, il Siena. Allo stadio Bozzi, che hanno già testato lo scorso dicembre contro la Rondinella Marzocco, i bianconeri vogliono dare continuità alletre vittorie, dare ancora linfa alla classifica e avvicinarsi sempre di più alla soglia promozione. Non sarà una passeggiata, contro uno Scandicci in grande forma e intenzionato a finire la stagione nella griglia play off. Per quanto laabbia dimostrato di avere un passo in più rispetto a tutte le altre, l’attenzione dovrà essere massima. Con quasi l’intera rosa a disposizione, da vedere quali saranno le scelte di mister Magrini. Il tecnico bianconero, già alla viglia della gara con il Pontassieve, aveva annunciato il rientro in difesa di Biancon: avendo lo Scandicci attaccanti strutturati, la prestanza fisica dell’ex Pordenone, potrebbe essere ...

Achy vola basso e avverte la Robur: "Il +10 non deve farci stare tranquilli": Il difensore del Siena, Emmanuel Achy, avverte che non bisogna dare nulla per scontato nonostante i dieci punti di distacco dal Signa. Ogni partita è importante e bisogna dimostrare di essere una squa ...

il Delfino Pescia in casa con la Robur Massa. Serve una vittoria per spiccare il volo: La Pallavolo Delfino Pescia affronta la Robur Massa nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Nonostante la differenza di punti in classifica, l'avversario non va sottovalut ...