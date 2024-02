La regola della reciprocità non vale mai per i messaggi in chat

un'esenzione parziale per gli agricoltori europei dalla regola un'esenzione parziale per gli agricoltori europei dalla regola della dell'UE dovranno arrivare anche sul 'tema della reciprocità'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quello che mi sfinisce è che se io mando uno nel gruppo famiglia non mi risponde nessuno, se qualcuno del gruppo famiglia manda uno a me io rispondo immediatamente anche se sto ru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È assolutamente provato che uno strumento facilita i bambini a imparare a suonare. Ciò è quasi sicuro in ogni circostanza, motivazione per la quale, ... (orizzontescuola)

Alimentazione sostenibile: se ne parla sempre più spesso, sottolineando come scelte alimentari più consapevoli possano garantire benefici non solo ... (iodonna)

Lele Adani e il messaggio criptico: “Guai con la giustizia”: Lele Adani parla ai suoi fan e lancia un messaggio ambiguo, criptico: "Sono davanti alla Questura e mi consegnerò alla giustizia". L'ex calciatore e oggi commentatore sportivo in tv aggiunge ...

Politica e pace. La mozione sul cessate il fuoco a Gaza: condivisione che dà forza: È importante che abbia coinvolto tutte le forze politiche la mozione alla Camera a sostegno delle iniziative per la liberazione degli ostaggi israeliani e alla richiesta del cessate il fuoco a ...

Siracusa, il Comune cerca operatori economici per gestire l’ostello dei migranti di Cassibile: Il Comune di Siracusa cerca operatori economici in grado di gestire l’ostello dei migranti di Cassibile per tutta la durata della campagna di raccolta, in ogni caso entro il 15 luglio 2024. Il soggett ...