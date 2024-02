La Promessa | anticipazioni 19 febbraio | Manuel decide di partire

Questa la promessa che arriva dalla realtà che ha aperto le porte la chiusura al pubblico è fissata per il prossimo 18 febbraio. Secondo alcune anticipazioni emerse i lavori dovrebbe durare un

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La19: nella puntata di lunedì,prenderà una decisione drastica sulla sua vita lavorativa e privata. La19: alla finesceglie di andarsene da casaci mette un po’, are di accettare la proposta di Pedro di andare con lui a lavorare a Milano (nell’ambito che al marchesino piace di più: gli aerei!)…Alla fine, però, lo fa! Infatti continua a non volersi occupare de “La“; non può stare con Jana, perché è sposato, ma ovviamente non ama sua moglie Jimena. Tanto vale andarsene! Come sarà accolta la notizia? Ci sarà qualcosa che farà cambiare idea al de Lujàn? La scena si sposterà in Italia o non lo vedremo ...