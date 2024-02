La politica deve occuparsi del problema  gatti

Veniamo all'attualità politica italiana: come vede il Piano E al­lora, di nuovo, si deve lavorare sulla comunicazione. Se l'o­di mollare tutto e rientrare in Italia con l'intenzione di occuparsi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Scuoiati vivi, maltrattati, torturati e uccisi, abbandonati, gettati in una fontana gelida o in un dirupo. Le violenze contro i gatti (e gli animali in generale), crudeli e gratuite, stanno trovando sempre più spazio tra le pagine dei giornali. La storia del piccolo Leone ha smosso gli animi...

Ospite della trasmissione “Mi Manda RaiTre“, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi ha parlato della pista da bob delle Olimpiadi ... (sportface)

La promozione turistica comincia a evidenziare i suoi effetti in città. Aumentano bar e ristoranti, come anche gli alberghi furori dal centro e le ... (ilgiorno)

Pistoiese, il Consigliere Comunale Tosi: «Rispetto e chiarezza per i tifosi arancioni»: L’appello di Paolo Tosi, Consigliere Comunale del Gruppo PD: «Situazione Pistoiese, la politica deve prendersi le proprie responsabilità» Ore frenetiche in casa Pistoiese, con gli addii di De Simone e ...

Fiom a Fanpage: “Stellantis non investe in Italia da quindici anni, ora tuteli i suoi dipendenti”: Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil, ha raccontato a Fanpage.it i timori e le rivendicazioni per il futuro di Stellantis in Italia: non solo Mirafiori e Pomigliano, ma molti altri ...

Politica UE. La Commissione europea è accusata di aver accantonato il piano di resilienza idrica: La Commissione europea ha eliminato dall'agenda dei prossimi mesi un'iniziativa per la resilienza idrica, una risposta dell'Ue ai sempre più frequenti episodi di siccità e inondazioni, scatenando il t ...