La persecuzione online dopo il litigio su un videogame | denunciato tiktoker di 25 anni nel napoletano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tutto è iniziato da un battibecco, su una piattaforma permultiplayer. Poi c’era stata la gogna, e infine è arrivata la denuncia da parte di un 16enne. Ha deciso di rivolgersi ai carabinieri perché la sua vita era diventata impossibile. A scatenare gli attacchi virtuali, e le conseguenze reali, era stato secondo quanto accertato dai carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, un25enne con migliaia di follower.che il minorenne e l’influencer avevano discusso nel videogioco, il primo era stato sommerso di insulti e minacce. Fino al punto che aveva deciso di abbandonare il gioco. Ma fortunatamente non ha scelto il silenzio. Mentre il suo telefono continuava a trillare per i messaggi minatori e gli insulti telefonici, e i suoi profili social ...