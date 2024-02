La patriota divide l’Italia Schlein vuol dare lezioni a Meloni

Lisa Vitozzi e Tommaso Giacomel hanno conquistato il secondo posto nella staffetta singola mista Titoli Corriere della Sera: Maggioranza, è alta tensione la Repubblica: 'La patriota divide l'Italia'

Gaza: media, quattro morti in attacco Israele vicino campo Nuseirat: Ramallah, 14 feb 16:15 - (Agenzia Nova) - Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi oggi in un attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf), che ha preso di mira un’abitazione a ovest del ...

Chi era Nino Bixio, patriota ed eroe italiano, amico di Mameli e braccio destro di Garibaldi: Nino Bixio è una delle figure più note del risorgimento italiano. Rivoluzionario, generale e infine uomo politico che ha legato il suo nome ad alcune delle pagine più famose della storia d’Italia: ...

Come l'Inno di Mameli è diventato il canto ufficiale dell'Italia: Dopo la “sbornia musicale” di Sanremo, su Rai 1 è in onda il 12 e 13 febbraio Mameli, miniserie dedicata al patriota dell'Ottocento celebre per il Canto degli Italiani, noto come l'inno di Mameli e ...