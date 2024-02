La Nato all' uomo che odia l' Italia? Indiscrezioni sinistre | a chi tocca dopo Stoltenberg

È nato e vive a Torino e alla sua città ha dedicato uno dei All'inizio del '700 si trasferiscono in provincia di Cuneo, a 'Il fondatore era un uomo dell'800, mentre Gianni vive nel bel mondo, sul

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Allaè stato avviato il processo per la selezione del futuro segretario generale, che prenderà il posto di Jensche lascerà l'incarico il prossimo autunno. "Gli alleati sono interessati a completare il processo di selezione probabilmente nel primo trimestre di questo anno solare, se sarà possibile", ha anticipato la Rappresentante permanente degli Stati Uniti alla, Julianne Smith, in un briefing. Quanto al nome, non è un segreto l'interesse espresso dall'ex premier olandese, Mark Rutte - ormai dato da tutti per favorito - "una persona a cui l'alleanza guarda, ma il processo", si precisa, "è in corso". Già, proprio quel Rutte che con l'ha un conto aperto. Falco per vocazione, tra le sue sparate contro l'(numerose), si ricordano quelle più sgradevoli: ...

Appuntamento a Napoli per il Campionato Nazionale Italiano 2024 I.N.A.I., un evento imperdibile per tutti gli appassionati di acconciatura. Un vero ... (ildenaro)

Alle 21 andrà in scena l’andata degli spareggi di Europa League con il match tra il Milan e Rennes. Le Formazioni ufficiali Alle 21 andrà in ... (calcionews24)

Un milione di droni Nato all'Ucraina: Non si sa come finirà, ma la guerra tra Russia e Ucraina probabilmente passerà alla storia come la guerra decisa dai droni.

INPS, pensione a 63 anni per chi è nato in questi anni: ecco la lista completa: INPS, pensione a 63 anni per i nati nel 1961 si apre la prima scadenza dell'Ape sociale. Ecco l'elenco dei lavoratori ammessi al beneficio.

Nato, uno scudo atomico in Europa per la deterrenza: ma le testate nucleari a disposizioni sono poche: «Se non pagate e siete delinquenti, io non vi difendo e i russi facciano il diavolo che vogliono». L’uscita con cui Donald Trump ha ribadito nei giorni scorsi la sua posizione ...