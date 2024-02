La morte “elettorale” di Navalny Il commento di Arditti

È lecito domandarsi, a questo punto, quali potranno essere le conseguenze della morte di Navalnyj sulla stabilità del regime putiniano in un periodo caratterizzato dalla campagna elettorale per l'

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alexeimuore a 47 anni quando manca meno di un mese a quelle che il Cremlino chiama elezioni, ma che in realtà saranno soltanto l’ennesima messa in scena di un governo totalmente privo di democratica investitura ma non per questo fragile: nessuno si illuda. Questo è il punto centrale della vicenda umana del più coraggioso oppositore di Vladimir Putin, che oggi perde la vita facendo l’unica fine possibile per chi si oppone alla piramide brutale del potere in Russia, condizione che accomuna con impressionanti similitudini le più oscure pagine della stagione degli Zar agli anni del feroce impero comunista per giungere sino a noi nella versione nazionalista contemporanea: nulla è cambiato in un vertice totalmente refrattario ad accettare qualsivoglia forma di dissenso e pronto ad usare l’omicidio di Stato come strumento per regolare i conti con ...