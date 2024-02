La moglie di Sinisa Mihajlovic | “Mi sono rivolta a un professionista | ho deciso di vivere”

Arianna Mihajlovi? , vedova di Sinisa Mihajlovi? , è costantemente alle prese con i giudizi della gente via social. Provare a rialzarsi dopo un dolore ... (dilei)

Siniša Mihajlovic (in serbo ; IPA: [sinia mixajloit]; Vukovar, 20 febbraio 1969 – Roma, 16 dicembre 2022) è stato un calciatore e allenatore di calcio serbo naturalizzato italiano, fino al 2003 jugoslavo e al 2006 serbo-montenegrino, di ruolo centrocampista o difensore.

'io e i miei figli sapevamo che non c'erano speranze per sinisa e glielo abbiamo taciuto': ...di un anno dalla morte di Sinisa Mihajlovic e nella prossima giornata di campionato si affronteranno Lazio e Bologna. In tale occasione il Messaggero ha intervistato oggi Arianna Mihajlovic, moglie ..

Arianna Mihajlovic: 'Sinisa pagato dal Bologna anche da morto: è un club speciale': Tutti insieme abbiamo deciso di non procurare un altro dolore a Sinisa. Oggi, un po', questo pensiero ci tormenta: lo abbiamo tradito oppure amato, nascondendo la verità Ancora non l'ho capito'. ...

Il toccante racconto Arianna Mihajlovic : "Il Bologna ha pagato Sinisa anche dopo la morte": Un'intervista molto profonda e toccante quella che Arianna Mihajlovic , moglie dello scomparso Sinisa Mihajlovic , ha concesso a Il Messaggero . Nel corso della chiacchierata col giornalista, la consorte dell'ex calciatore e allentatore ha ricordato diversi momenti della ...