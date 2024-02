La moglie di Navalny schiuma rabbia e tuona contro Putin | “La pagherà”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 La notizia della morte di Alexei, principale oppositore di, ha fatto rapidamente il giro del mondo e ha gelato la, Yulia Navalnaya. La donna non crede alla versione che il marito, rinchiuso in una colonia penale, sia morto per un malore e nella conferenza della sicurezza di Monaco ha attaccato frontalmente. L’attacco durissimo della Navalnaya aDurissime le parole della Navalnayail Cremlino e: “Non possiamo credere ae al suo governo, perché mentono continuamente. Ma se questa notizia è vera,e tutto il suo staff, tutti i suoi uomini, pagheranno per quello che hanno fatto. Saranno portati davanti alla giustizia e questo avverrà presto. ...