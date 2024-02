La moglie di Mihajlovic | «Io e i miei figli sapevamo che non c’erano speranze e glielo abbiamo taciuto»

Mihajlovic: lo screzio con Roberto Mancini e la verità non detta. La moglie del tecnico serbo rivela che ci sono state frizioni la situazione si è aggravata: mi sono confrontata con i miei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È passato poco più di un anno dalla morte di Sinisae nella prossima giornata di campionato si affronteranno Lazio e Bologna. In tale occasione il Messaggero ha intervistato oggi Ariannadi Sinisa. Il marito aveva nel cuore entrambe le squadre considerando la sua esperienza sia da calciatore che da allenatore. Domenica c’è Lazio-Bologna… «Lo so, è la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi riavvicinerò al calcio da cui mi ero allontanata. Ci tengono anche imaschietti, sono tifosi sfegatati della squadra biancoceleste» Un altro bagno di grandi emozioni: «I tifosi della Lazio sono speciali, non mi hanno mai fatto sentire sola. Amavano Sinisa come quelli del Bologna, sia chiaro. Due ambienti speciali» Un pensiero ai cinque, al dolore che hanno provato, al ...