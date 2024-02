dell'Eucaristia e in cui si svolge il rito della lavanda dei Come dice san Paolo, la Quaresima è "il momento favorevole" per Quaranta è il numero simbolico con cui l'Antico e il Nuovo testamento

La lavanda come nuovo business. Ricche opportunità per la Valdera (Di venerdì 16 febbraio 2024) PONTEDERA (Pisa) La lavanda viene coltivata da una quindicina di aziende agricole e “trasformata” in olii essenziali destinati a molti settori, dalla cosmetica all’alimentazione. Ma nel corso degli anni è diventata molto di più. Attorno ai lavandeti le aziende hanno sviluppato, in parallelo, nuove filiere, ma anche didattica e turismo. Oggi gli ettari destinati alla lavanda sono oltre venti dai due iniziali. I giorni della lavanda tra Santa Luce, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Casciana Terme Lari, Orciano Pisano, Castellina Marittima, sono diventati una vetrina per le aziende agricole e gli agriturismi, ma anche una nuova linea di business. I numeri sono importanti. Ogni anno lo spettacolo richiama circa 20mila visitatori di tutte le età pronti a emozionarsi davanti ai campi che si tingono di viola. In mezzo una serie ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) PONTEDERA (Pisa) Laviene coltivata da una quindicina di aziende agricole e “trasformata” in olii essenziali destinati a molti settori, dalla cosmetica all’alimentazione. Ma nel corso degli anni è diventata molto di più. Attorno ai lavandeti le aziende hanno sviluppato, in parallelo, nuove filiere, ma anche didattica e turismo. Oggi gli ettari destinati allasono oltre venti dai due iniziali. I giorni dellatra Santa Luce, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Casciana Terme Lari, Orciano Pisano, Castellina Marittima, sono diventati una vetrina per le aziende agricole e gli agriturismi, ma anche una nuova linea di. I numeri sono importanti. Ogni anno lo spettacolo richiama circa 20mila visitatori di tutte le età pronti a emozionarsi davanti ai campi che si tingono di viola. In mezzo una serie ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza