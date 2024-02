La guerra in Ucraina e le implicazioni per l’Italia | convegno con Tremonti

della guerra in Ucraina e di un possibile aiuto russo al una possibilità con profonde implicazioni sia per i satelliti militari

(Adnkronos) – La Nato è pronta per una guerra “ lunga ” tra l’Ucraina e la Russia e si prepara ad aiutare Kiev per tutto il 2024 e anche per il ... ()

Ucraina e Russia. Mons. Pezzi (Mosca): “Non si spenga mai nel cuore dell’uomo la speranza della pace”: Mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di Mosca: “Le vie diplomatiche della pace sono veramente importanti. A questo riguardo mi sembrano significative le dichiarazioni che ho sentito in questi giorni sia da ...

Ucraina, a Kharkiv non c’è tempo: i missili colpiscono in 45 secondi: Viaggio a trenta chilometri dal confine russo: “Ricostruire non vale la pena, almeno finché questa guerra folle non sarà finita” ...

Putin, i "nemici" morti misteriosamente: la lunga scia da Nemtsov e Politkovskaya sino a Navalny: Una lunga scia di morti sospette, quella degli oppositori politici di Putin. L'ultimo Alexey Navalny, il dissidente russo deceduto nel carcere siberiano dove era detenuto.