La guerra e il crollo dei prezzi non fermano Eni

oscuri apparatèiki che in questi ultimi due anni di guerra hanno E c'era chi faceva da s, abbreviando il compito dei propri Putin ha vissuto il crollo dell'Unione Sovietica come una tragedia di

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un anno positivo, se non altro per il contesto globale, decisamente avverso. Eni non poteva fare di meglio nel 2023, nonostante due guerre alle porte d’Europa dall’esito e portata ancora tutti da decifrare. Ma è certo che il calo deienergetici dopo la fiammata seguita all’invasione russa dell’Ucraina si è fatta sentire sui conti del Cane a sei zampe. Il gruppo dell’oil&gas partecipato da Cassa depositi e prestiti e guidato da Claudio Descalzi ha infatti registrato nel 2023 un utile netto di 4,7 miliardi, in calo del 66%, mentre l’utile netto adjusted è sceso del 38% a 8,2 miliardi. Nel 2023 Eni, che lo scorso anno ha festeggiato i 70 anni di attività ed è oggi in prima linea per la messa a terra del Piano Mattei, ha aumentato del 3% la produzione di idrocarburi a 1,65 milioni di barili di olio equivalenti al giorno. Nel solo quarto trimestre dell’anno ...