La Grecia legalizza il matrimonio egualitario

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lahato il, incluso il diritto di adozione, diventando così il 21esimo paese d’Europa ad approvarlo. Nel 2014 i greci hanno approvato la legge contro l’omofobia, mentre nel 2015 sono arrivate le unioni civili. A quasi un decennio di distanza finalmente è arrivato pure ilapprovato anche con i voti dell’opposizione (176 favorevoli e 76 contrari). “Laha approvato ile le adozioni per le coppie dello stesso sess0, anche con i voti della destra” – ha scritto sui social Alessandro Zan – “L’Italia così resta l’ultimo Paese occidentale a discriminare i suoi cittadini. Continuiamo la lotta contro la destra italiana sempre più reazionaria”. Il ...

