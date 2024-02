La Grecia approva il matrimonio egualitario | Italia fanalino di coda in Ue Sai che novità

"La Grecia ha approvato il matrimonio egualitario e le adozioni per le coppie dello stesso sesso, anche con i voti della destra. L'Italia così resta l'ultimo Paese occidentale a discriminare i suoi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mentre la corte d’appello di Roma dava ragione a due donne che chiedevano che la carta d’identità della propria figlia riportasse correttamente la loro situazione familiare – quella bambina ha due madri e il documento dovrà riportare tale dicitura, senza le forzature imposte illo tempore da Salvini – lasi stava preparando perre ilper le coppie omosessuali. In tale coincidenza sta il gap di civiltà che caratterizza ormai da troppo tempo il nostro paese. Certo, fa un po’ sorridere leggere sulla stampana che l’è ildiin Europa, sui diritti delle minoranze. Non è una notizia: siamo da semprediper eccellenza, quando si parla di diritti ...

