La gioventù putiniana e il nuovo fascismo russo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Questo è un estratto di “Figli di Putin – Indagine sul” di Ian Garner (traduzione di Anna Zafesova), edito da Linkiesta Books, già ordinabile online Vesyolaya Lopan è un piccolo paese polveroso che si trova sulla strada tra Belgorod, in Russia, e Kharkiv, in Ucraina. Non c’è altro che una stazione ferroviaria decrepita e una manciata di case di campagna sbilenche, affiancate da piccoli orti. Eppure il villaggio è finito al centro dell’attenzione dell’intera nazione, dopo aver dato i natali a un giovane santo che incarna la speranza del futuro. Quando un elicottero ucraino ha attaccato un deposito di carburante a Belgorod, nell’aprile del 2022, nei gruppi Telegram russi è scoppiato il panico. E se Kyjiv avesse lanciato un assalto sul territorio? Gli abitanti delle ...